Наталья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мельникова Авдотья Ефимова
Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно