Наталья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мельникова Авдотья Ефимова

Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Мельников Архип Ефимов

Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Мельников Ефим Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Ефим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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