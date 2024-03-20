Мельников Архип Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Архип Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мельников Ефим Алексеев

Мать: Наталья Никифорова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мельникова Катерина Архипова

Мать ребёнка: Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мельников Илья Архипов

Мать ребёнка: Прасковья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Никифорова

Смерть
Неизвестно
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