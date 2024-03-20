Мельников Архип Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мельников Ефим Алексеев
Мать: Наталья Никифорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мельникова Катерина Архипова
Мать ребёнка: Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Прасковья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Никифорова
Смерть
Неизвестно