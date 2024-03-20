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Мельников Илья Архипов
Мельников Илья Архипов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Мужской
Отец
Мельников Архип Ефимов
1827 г.р.
Мать
Прасковья Никифорова
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Мельников Архип Ефимов
Мать:
Прасковья Никифорова
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