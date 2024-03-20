Мельников Илья Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Илья Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Мельников Архип Ефимов

Мать: Прасковья Никифорова

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