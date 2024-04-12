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Удод Александра Иванновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Удод Евсей Иваннович

Отец ребёнка: Удод Иван Ефимович

Бракосочетание
До 1818

Муж: Удод Иван Ефимович

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1860

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Ефимович

Троицкая церковь,м/к-1860г.лист № 11,зап.№ 12,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051(4)
Смерть
Неизвестно
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