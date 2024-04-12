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(Удод) Варвара Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

28.11.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1860

Отец: Удод Иван Ефимович

Мать: Удод Александра Иванновна

Троицкая церковь,м/к-1860г.лист № 11,зап.№ 12,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051(4)
Крещение
29.11.1860
Троицкая церковь, м/к-1860г.,лист № 11,зап.№ 12, ГАЗО,Ф-5593-2-1051(4) | Godparents:Петропавловские крестьяне: Семион Иоаннович Панасенко и Параскева Прокофьевна Ясаченко
Смерть
Неизвестно
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