Удод Иван Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Удод Евфим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Удод Евсей Иваннович
Мать ребёнка: Удод Александра Иванновна
Бракосочетание
До 1818
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1860
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Удод Александра Иванновна
Троицкая церковь,м/к-1860г.лист № 11,зап.№ 12,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051(4)
Смерть
Неизвестно