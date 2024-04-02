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Пынков Иван

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Место рождения

д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

19.06.1907

Дата смерти

17.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1907

Отец: Пынков Сергей

Мать: Пынкова Гликерия

д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
02.09.1927

Жена: Пынкова Екатерина

Усадский ВИК Муромского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1928

Сын: Пынков Михаил

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
21.08.1930

Дочь: Цыганкова Антонина

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
22.06.1933

Сын: Пынков Анатолий

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
17.12.1935

Дочь: Рыбакова Валентина

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1938

Дочь: Серебрякова Мария

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

Смерть
17.08.1941
Причина смерти: погиб | В книге Памяти сделана опечатка в дате смерти. Написано июнь 1942 г. На самом деле 17.08.1941 г. В списках о перезахоронениях сделана опечатка в фамилии. Пышков вместо Пынков. ... Показать все
Рождение ребёнка
1941

Сын: Пынков Николай

Мать ребёнка: Пынкова Екатерина

Крещение
Неизвестно
Богородице-Рождественская церковь с. Урваново Меленковского уезда Владимирской губернии
Похороны
Неизвестно
д.Еськово Батуринского р-на Смоленской область
| В 1954-56 гг. воинские захоронения в д. Еськово были перенесены в c. Боголюбово Холм-Жирковского р-на Смоленской области
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