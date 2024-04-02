Пынков Иван
Место рожденияд.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения19.06.1907
Дата смерти17.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.06.1907
Отец: Пынков Сергей
Мать: Пынкова Гликерия
д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
02.09.1927
Жена: Пынкова Екатерина
Усадский ВИК Муромского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1928
Сын: Пынков Михаил
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
21.08.1930
Дочь: Цыганкова Антонина
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
22.06.1933
Сын: Пынков Анатолий
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
17.12.1935
Дочь: Рыбакова Валентина
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
д. Елино, Меленковский р-н, Владимирская обл.
Рождение ребёнка
20.03.1938
Дочь: Серебрякова Мария
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
Смерть
17.08.1941
Причина смерти: погиб | В книге Памяти сделана опечатка в дате смерти. Написано июнь 1942 г. На самом деле 17.08.1941 г. В списках о перезахоронениях сделана опечатка в фамилии. Пышков вместо Пынков. ... Показать все
Рождение ребёнка
1941
Сын: Пынков Николай
Мать ребёнка: Пынкова Екатерина
Крещение
Неизвестно
Богородице-Рождественская церковь с. Урваново Меленковского уезда Владимирской губернии
Похороны
Неизвестно
д.Еськово Батуринского р-на Смоленской область
| В 1954-56 гг. воинские захоронения в д. Еськово были перенесены в c. Боголюбово Холм-Жирковского р-на Смоленской области