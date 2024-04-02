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Пынков Сергей

Место рождения

Елино

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пынков Никифор

Мать: ?

Елино
Бракосочетание
09.09.1884

Жена: Пынкова Гликерия

Witnesses:Василий Никифорович, Василий Андреевич, Константин Зуев, Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1886

Дочь: Феврония

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Пынков Андрей

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

д. Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Пынков Иван

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пынков Николай

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздьева Аграфена

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксиния

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пынков Алексей

Мать ребёнка: Пынкова Гликерия

Смерть
Неизвестно
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