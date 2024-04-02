Пынков Сергей
Место рожденияЕлино
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Пынков Никифор
Мать: ?
Елино
Бракосочетание
09.09.1884
Жена: Пынкова Гликерия
Witnesses:Василий Никифорович, Василий Андреевич, Константин Зуев, Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1886
Дочь: Феврония
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
17.10.1887
Сын: Пынков Андрей
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
д. Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1907
Сын: Пынков Иван
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пынков Николай
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздьева Аграфена
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксиния
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пынков Алексей
Мать ребёнка: Пынкова Гликерия
Смерть
Неизвестно