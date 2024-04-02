Пынкова (Зуева) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынкова (Зуева) Гликерия

Место рождения

Урваново

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зуев Петр

Мать: не указана

Урваново
Бракосочетание
09.09.1884

Муж: Пынков Сергей

Witnesses:Василий Никифорович, Василий Андреевич, Константин Зуев, Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1886

Дочь: Феврония

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Рождение ребёнка
17.10.1887

Сын: Пынков Андрей

Отец ребёнка: Пынков Сергей

д. Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Пынков Иван

Отец ребёнка: Пынков Сергей

д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пынков Николай

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздьева Аграфена

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксиния

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пынков Алексей

Отец ребёнка: Пынков Сергей

Смерть
Неизвестно
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