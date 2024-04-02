Пынкова (Зуева) Гликерия
Место рожденияУрваново
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Зуев Петр
Урваново
Бракосочетание
09.09.1884
Муж: Пынков Сергей
Witnesses:Василий Никифорович, Василий Андреевич, Константин Зуев, Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
19.06.1886
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Рождение ребёнка
17.10.1887
Сын: Пынков Андрей
Отец ребёнка: Пынков Сергей
д. Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1907
Сын: Пынков Иван
Отец ребёнка: Пынков Сергей
д.Елино, Меленковский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пынков Николай
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздьева Аграфена
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксиния
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пынков Алексей
Отец ребёнка: Пынков Сергей
Смерть
Неизвестно