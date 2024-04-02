Пынков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти09.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Пынков Сергей
Мать: Пынкова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пынков Геннадий
Мать ребёнка: Пынкова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пынкова Римма
Мать ребёнка: Пынкова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1944
Причина смерти: убит при выполнении боевого задания
Похороны
Неизвестно
д.Ледешня Могилевская область