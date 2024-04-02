Пынков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

09.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пынков Сергей

Мать: Пынкова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пынков Геннадий

Мать ребёнка: Пынкова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пынкова Римма

Мать ребёнка: Пынкова Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пынкова Татьяна Тимофеевна

Смерть
09.02.1944
Причина смерти: убит при выполнении боевого задания
Похороны
Неизвестно
д.Ледешня Могилевская область
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