село Боголюбово, село Боголюбово, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Боголюбово

Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1569Боголюбово (Каменка), с. вл.при р. Вопи.451061719Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Бельский уезд
С. Боголюбово с фольварком Новый Двор19Люб. Григ. Ермолаева76

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Верховье-Малышкинская волость
500Боголюбово (Каменка тож)Село4572119Церковь, земская школа и 2 мелочн. лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Холм-Жирковский район
87067Боголюбовосело55°30'00"32°57'00"N-36-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Холм-Жирковский муниципальный район, Богдановское сельское поселение
66654415101с Боголюбовосело
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