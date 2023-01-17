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Шкляев Арсентий Иванович

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Место рождения

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкляев Иван Захарович

Мать: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1954

Сын: Шкляев Виктор Арсентьевич

Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Шкляев Николай Арсентьевич

Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сумкина Валентина Арсентьевна

Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкляев Сергей Арсентьевич

Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкляева Александра Дмитриевна

Смерть
18.03.1967
Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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