Шкляев Арсентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.03.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкляев Иван Захарович
Мать: Шкляева Дарья Егоровна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шкляев Виктор Арсентьевич
Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шкляев Николай Арсентьевич
Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сумкина Валентина Арсентьевна
Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкляев Сергей Арсентьевич
Мать ребёнка: Шкляева Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1967