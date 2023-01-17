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Шкляев Иван Захарович

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Место рождения

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1922

Дочь: Гресь Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шкляев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкляев Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкляев Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емонакова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Шкляева Дарья Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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