Шкляева (Карепанова) Дария Егоровна
Место рожденияРоссия, Республика Удмуртия, Зуринский р-он, пос...
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Карепанов Егор
Мать: Карепанова е и
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шкляева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кожевникова (Шкляева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Емонакова (Шкляева) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Рождение ребёнка
23.07.1922
Дочь: Гресь (Шкляева) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Возможно имя при рождении Виталий. Запись при рождении 1930 г (справка из архива Удмуртия)
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович
Фото возможно не его. Возможно зовут Вениамин
Смерть
Неизвестно
Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия