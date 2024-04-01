Шкляева (Карепанова) Дария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева (Карепанова) Дария Егоровна

Место рождения

Россия, Республика Удмуртия, Зуринский р-он, пос...

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Карепанов Егор

Мать: Карепанова е и

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шкляева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кожевникова (Шкляева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Емонакова (Шкляева) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1922

Дочь: Гресь (Шкляева) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шкляев Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шкляев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Возможно имя при рождении Виталий. Запись при рождении 1930 г (справка из архива Удмуртия)
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шкляев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Шкляев Иван Захарович

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Фото возможно не его. Возможно зовут Вениамин
Смерть
Неизвестно
Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

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