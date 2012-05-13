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Гресь (Шкляева) Зинаида Ивановна

Место рождения

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.07.1922

Дата смерти

13.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1922

Отец: Шкляев Иван Захарович

Мать: Шкляева Дария Егоровна

Ильяпиево, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гресь Таисия Петровна

Отец ребёнка: Гресь Петр Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гресь Нина Петровна

Отец ребёнка: Гресь Петр Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гресь Петр Антонович

Смерть
13.05.2012
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Естественная смерть
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