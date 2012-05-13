Гресь (Шкляева) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.07.1922
Дата смерти13.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1922
Отец: Шкляев Иван Захарович
Мать: Шкляева Дария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гресь Таисия Петровна
Отец ребёнка: Гресь Петр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гресь Нина Петровна
Отец ребёнка: Гресь Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гресь Петр Антонович
Смерть
13.05.2012
Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Естественная смерть