Шкляева (Мусонова) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкляева (Мусонова) Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мусонов Дмитрий

Мать: Мусонова а

Рождение ребёнка
01.06.1951

Дочь: Сумкина Валентина Арсентьевна

Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1954

Сын: Шкляев Виктор Арсентьевич

Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1956

Сын: Шкляев Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкляев Сергей Арсентьевич

Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкляев Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусонов Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.05.1999
Большое Колесово, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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