Шкляева (Мусонова) Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мусонов Дмитрий
Мать: Мусонова а
Рождение ребёнка
01.06.1951
Дочь: Сумкина Валентина Арсентьевна
Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шкляев Виктор Арсентьевич
Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шкляев Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкляев Сергей Арсентьевич
Отец ребёнка: Шкляев Арсентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.05.1999
Большое Колесово, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия