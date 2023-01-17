Сумкина (Шкляева) Валентина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкина (Шкляева) Валентина Арсентьевна

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Место рождения

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкляев Арсентий Иванович

Мать: Шкляева Александра Дмитриевна

Клюевка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.08.1984

Дочь: Зверькова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сумкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Сумкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Сумкин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумкин Петр

Смерть
2021
Турка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
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