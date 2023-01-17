Сумкина (Шкляева) Валентина Арсентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1984
Дочь: Зверькова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сумкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сумкин Иван Петрович
Отец ребёнка: Сумкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сумкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сумкин Петр
Смерть
2021
Турка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия