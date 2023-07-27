Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)

Место рождения

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

Дата рождения

1872

Дата смерти

?.07.1919

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Šukters, Schukter (Шуктер) Berent Berendt (Берент)

Мать: не указана

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Охтинского Инструментального завода по производству мединструментов
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шуктер (Шуктер) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
03.06.1897 ст.

Жена: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 1893 (???) году тётя Аделя была почётным гостем на их свадьбе
Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.1903

Дочь: Шуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна

Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.07.1919
Каменка, Одеська область
Причина смерти: Туберкулёз

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