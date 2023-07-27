Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти?.07.1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Šukters, Schukter (Шуктер) Berent Berendt (Берент)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Работник Охтинского Инструментального завода по производству мединструментов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шуктер (Шуктер) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)
Бракосочетание
03.06.1897 ст.
В 1893 (???) году тётя Аделя была почётным гостем на их свадьбе
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Ильина (Шуктер) Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)
Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)
Рождение ребёнка
13.03.1903
Дочь: Шуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна
Мать ребёнка: Maria (Мария) Ans (Ивановна)
Смерть
?.07.1919
Каменка, Одеська область
Причина смерти: Туберкулёз