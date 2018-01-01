село Каменка, село Каменка, Одеська область (на 2018) — Familio

Каменка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2224Мангейм (Барабой), кол. нем.при рч. Барабое.415144589587Церковь римско-католическая. Базары. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Мангеймская волость
597. Мангейм, колония немцев, при балке Баробое, дворов 160, жителей 1679, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь римско-католическая, школа, 6 лавок, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Мангеймская волость
село Мангейм

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Барабойская волость
село Барабой (Мангейм) (сельское общество)2766968591555

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16742Кам'янкаселоцентр сільської радир-н Біляївськийсільрада Кам'янська
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