Šukters, Schukter (Шуктер) Berent Berendt (Берент) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Šukters, Schukter (Шуктер) Berent Berendt (Берент)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1909 или Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шуктер) ??? Берентовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуктер Адольф (Adolf) Берентович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Столяр (по мемуарам И.В.)
Место жительства
Неизвестно
Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1872

Сын: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)

Мать ребёнка: не указана

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
1909 или Неизвестно
Лиепая, Liepāja

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