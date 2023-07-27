Šukters, Schukter (Шуктер) Berent Berendt (Берент)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1909 или Неизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шуктер) ??? Берентовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуктер Адольф (Adolf) Берентович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Столяр (по мемуарам И.В.)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)
Мать ребёнка: не указана
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Смерть
1909 или Неизвестно