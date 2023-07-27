Шуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна

Шуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.03.1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903

Отец: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)

Мать: Maria (Мария) Ans (Ивановна)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Ст. лейтенант НКВД
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.04.1931

Сын: Шепелев Эрик Александрович

Отец ребёнка: Шепелев Александр

Арест
14.03.1958
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1990
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.