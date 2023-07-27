Шуктер (Šukter, Schukter) (Шуктер) Эльза Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.03.1903
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1903
Отец: Šukter, Schukter (Шуктер) Wilhem (Vilis Villis Willis) (Vilis, Villis, Willis) Berent (Berendt)
Работа или профессия
Неизвестно
Ст. лейтенант НКВД
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1931
Сын: Шепелев Эрик Александрович
Отец ребёнка: Шепелев Александр
Арест
14.03.1958
Смерть
1990