Некрасов Иван Герасимов
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Некрасов Герасим Лукин
Мать: Некрасова Ирина Иванова
Бракосочетание
18.01.1742
Жена: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
07.01.1744
Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
23.09.1745
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
25.09.1749
Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
07.04.1756
Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781