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Некрасов Иван Герасимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Некрасов Герасим Лукин

Мать: Некрасова Ирина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1742

Жена: Некрасова Марья Борисова

Рождение ребёнка
07.01.1744

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1745

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1749

Сын: Некрасов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1756

Сын: Некрасов Егор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1781
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