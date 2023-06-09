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Некрасов Герасим Лукин

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1685

Дата смерти

18.04.1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Некрасов Лукашка Тимофеев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Некрасов Василий Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Некрасов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Некрасов Максим Герасимов

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.04.1754