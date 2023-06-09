Некрасов Герасим Лукин
Место рождения
Дата рождения1685
Дата смерти18.04.1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Некрасов Лукашка Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Некрасов Василий Герасимов
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1721
Сын: Некрасов Максим Герасимов
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1754