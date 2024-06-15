Некрасов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения25.09.1749
Дата смерти21.10.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1749
Отец: Некрасов Иван Герасимов
Мать: Некрасова Марья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Некрасова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1781
Дочь: (Некрасова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
27.03.1783
Дочь: (Некрасова) Матрена Сергеева
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.11.1787
Сын: Некрасов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
02.08.1790
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова
Смерть
21.10.1808
Причина смерти: параличом