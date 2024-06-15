Некрасов Сергей Иванович 25.09.1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Сергей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.09.1749

Дата смерти

21.10.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1749

Отец: Некрасов Иван Герасимов

Мать: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Некрасова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1781

Дочь: (Некрасова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1783

Дочь: (Некрасова) Матрена Сергеева

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1787

Сын: Некрасов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1790

Сын: Некрасов Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Некрасов Максим Сергеев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.10.1808
Причина смерти: параличом

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