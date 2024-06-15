Некрасова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Некрасова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1781
Дочь: (Некрасова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1783
Дочь: (Некрасова) Матрена Сергеева
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1787
Сын: Некрасов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1790
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно