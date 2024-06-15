Некрасова Анна Иванова 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Иванова

Место рождения

Гаврилково, Коптевская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаврилково, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Некрасова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1781

Дочь: (Некрасова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1783

Дочь: (Некрасова) Матрена Сергеева

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1787

Сын: Некрасов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1790

Сын: Некрасов Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Некрасов Максим Сергеев

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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