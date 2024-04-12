Некрасов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1787
Отец: Некрасов Сергей Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
28.01.1808
Рождение ребёнка
29.11.1808
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно