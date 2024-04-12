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Некрасов Александр Сергеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.11.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1787

Отец: Некрасов Сергей Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1808

Жена: Некрасова Татьяна Самсонова

Рождение ребёнка
29.11.1808

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Самсонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Татьяна Самсонова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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