Некрасова (-) Татьяна Самсонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Татьяна Самсонова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1808

Муж: Некрасов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
29.11.1808

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Некрасов Александр Сергеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Александр Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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