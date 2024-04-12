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Некрасов Иван Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.01.1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1744

Отец: Некрасов Иван Герасимов

Мать: Некрасова Марья Борисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Иларион Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Иринья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Иринья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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