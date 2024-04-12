Некрасов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.01.1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1744
Отец: Некрасов Иван Герасимов
Мать: Некрасова Марья Борисова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Некрасов Иларион Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Иринья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Иринья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно