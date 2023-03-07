Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
25.03.1864
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
03.07.1865
Сын: Акулов (однодворец) Антон Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Акулов (однодворец) Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1877
Дочь: Улита Абрамовна
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Акулов (однодворец) Прохор Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Акулов (однодворец) Иван Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Акулов (однодворец) Федор Абрамович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно