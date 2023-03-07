Акулов (однодворец) Абрам Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Абрам Петрович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич

Мать: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1864

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1865

Сын: Акулов (однодворец) Антон Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1877

Дочь: Улита Абрамовна

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Акулов (однодворец) Прохор Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Акулов (однодворец) Иван Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Акулов (однодворец) Федор Абрамович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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