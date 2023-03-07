Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Акулов (однодворец) Тимофей Фомич

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Акулов (однодворец) Федор Петрович

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Акулов (однодворец) Михаил Петрович

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1845
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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