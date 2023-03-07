Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Акулов (однодворец) Тимофей Фомич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Акулов (однодворец) Федор Петрович
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Акулов (однодворец) Михаил Петрович
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Акулова Дарья Яковлевна
Смерть
1845