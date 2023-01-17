Акулов (однодворец) Тимофей Фомич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1835
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Акулов (однодворец) Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Акулов (однодворец) Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1835