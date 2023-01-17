Акулов (однодворец) Тимофей Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Тимофей Фомич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Акулов (однодворец) Фома

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Акулов (однодворец) Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Акулов (однодворец) Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Акулов (однодворец) Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1835
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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