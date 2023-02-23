Акулова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулова Евдокия Павловна

Акулова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1864

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1865

Сын: Акулов (однодворец) Антон Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Акулов (однодворец) Григорий Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1877

Дочь: Улита Абрамовна

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Акулов (однодворец) Прохор Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Акулов (однодворец) Иван Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Акулов (однодворец) Федор Абрамович

Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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