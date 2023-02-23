Акулова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1864
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
03.07.1865
Сын: Акулов (однодворец) Антон Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Акулов (однодворец) Григорий Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Акулов (однодворец) Алексей Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1877
Дочь: Улита Абрамовна
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Акулов (однодворец) Прохор Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Акулов (однодворец) Иван Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Акулов (однодворец) Федор Абрамович
Отец ребёнка: Акулов (однодворец) Абрам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно