Акулов (однодворец) Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
24.01.1901
Жена: Акулова Евдокия Грачева
Рождение ребёнка
10.02.1902
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева
Рождение ребёнка
08.04.1904
Сын: Акулов Вов Василий Иванович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева
Рождение ребёнка
27.05.1906
Сын: Акулов (однодворец) Петр Иванович
Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева
Смерть
Неизвестно