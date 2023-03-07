Акулов (однодворец) Иван Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Иван Абрамович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Мать: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Акулова Евдокия Грачева

Рождение ребёнка
10.02.1902

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1904

Сын: Акулов Вов Василий Иванович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1906

Сын: Акулов (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: Акулова Евдокия Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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