Акулов Вов Василий Иванович
мужской, родился 08.04.1904, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 01.08.1942, Воронцово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
МатьАкулова Евдокия Михайловна Грачева1882 г.р.
Супруги
Акулова Наталья ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904
Отец: не указан
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулова Наталья Ивановна
Смерть
01.08.1942
Воронцово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область