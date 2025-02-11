Акулов Вов Василий Иванович 08.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулов Вов Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.04.1904, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 01.08.1942, Воронцово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Мать
Акулова Евдокия Михайловна Грачева1882 г.р.
Супруги
Акулова Наталья ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1904

Отец: не указан

Мать: Акулова Евдокия Михайловна Грачева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Военная служба
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область

Сызранский Гвк, Куйбышевская Обл., Г. Сызрань

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Наталья Ивановна

Смерть
01.08.1942
Воронцово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Смоленская Обл., Пречистенский Р-Н, Д. Воронцово, В Районе

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