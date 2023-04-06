Акулов (однодворец) Прохор Абрамович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
05.11.1897
Жена: Акулова Пелагея Сазонова
Рождение ребёнка
17.02.1901
Дочь: Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Акулова Пелагея Сазонова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Акулов Вов Петр Прохорович
Мать ребёнка: Акулова Пелагея Сазонова
Смерть
Неизвестно