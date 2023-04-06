Акулов (однодворец) Прохор Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов (однодворец) Прохор Абрамович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Акулов (однодворец) Абрам Петрович

Мать: Акулова Евдокия Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.11.1897

Жена: Акулова Пелагея Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1901

Дочь: Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Акулова Пелагея Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Акулов Вов Петр Прохорович

Мать ребёнка: Акулова Пелагея Сазонова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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