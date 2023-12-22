Домна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Стефан Малахиев
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.
Сын: Андреян Малахиев
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 (32-40-368_9.jpg) родители Села Новых Маклауш крестянин Малофей Кузьмин и закаонная его жега Доман Григорьева; оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.
Сын: Роман Малахиев
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
Рождение ребёнка
03.11.1898
Сын: Георгий Малахиев
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Малахиев
Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно