Домна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Стефан Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.

Сын: Шкаров Иоанн Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1890 ст.

Сын: Андреян Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 (32-40-368_9.jpg) родители Села Новых Маклауш крестянин Малофей Кузьмин и закаонная его жега Доман Григорьева; оба православные
Рождение ребёнка
23.07.1894 ст.

Сын: Роман Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Георгий Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Малахиев

Отец ребёнка: Малафей (Малахий) Кузьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малафей (Малахий) Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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