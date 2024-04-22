Роман Малахиев
Место рождения
Дата рождения23.07.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1894 ст.
Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин
Мать: Домна Григорьева
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Жена: Евфросиния Иванова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.122об-123 поручители по жениху: села Нового Макалуша крестьяне Стефан Малахиев Шкарин и Петр Кирилов Миняев по невесте: деревни Тириклы крестьяне Петр Николаев Николаев и... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1915 ст.
Сын: Митрофан Романов
Мать ребёнка: Евфросиния Иванова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл.165об-166 восприемники: села Новага Макалуша крестьянин Василий Михайлов Шкарин и села Новага Макалуша крестьянин Смарагда Малахиева Шкарина дочь, девица Иустина.
Смерть
Неизвестно