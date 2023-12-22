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Георгий Малахиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898

Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин

Мать: Домна Григорьева

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Бракосочетание
25.01.1916 ст.

Жена: Феодора Миронов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Рождение ребёнка
23.11.1918 ст.

Дочь: Варвара Георгиева

Мать ребёнка: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл265об-266 мать указана Феодосия Сергиева (?) восприемники крестьяне села Новага Макалуша Иона Семионом Куликов и села Новага Макалуша крестьянина Архипа Семионова Гринина д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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