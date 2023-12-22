Георгий Малахиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1898
Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин
Мать: Домна Григорьева
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Бракосочетание
25.01.1916 ст.
Жена: Феодора Миронов
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл156об-157
Рождение ребёнка
23.11.1918 ст.
Дочь: Варвара Георгиева
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл265об-266 мать указана Феодосия Сергиева (?) восприемники крестьяне села Новага Макалуша Иона Семионом Куликов и села Новага Макалуша крестьянина Архипа Семионова Гринина д... Показать все
Смерть
Неизвестно