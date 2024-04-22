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Андреян Малахиев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.08.1890 ст.

Дата смерти

09.02.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1890 ст.

Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин

Мать: Домна Григорьева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 (32-40-368_9.jpg) родители Села Новых Маклауш крестянин Малофей Кузьмин и закаонная его жега Доман Григорьева; оба православные
Крещение
26.08.1890 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 того же села крестянина Никиты Тимофея Васильева жена Пераскева Андреева.
Смерть
09.02.1893 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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