Андреян Малахиев
Место рождения
Дата рождения23.08.1890 ст.
Дата смерти09.02.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.08.1890 ст.
Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин
Мать: Домна Григорьева
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 (32-40-368_9.jpg) родители Села Новых Маклауш крестянин Малофей Кузьмин и закаонная его жега Доман Григорьева; оба православные
Крещение
26.08.1890 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.368, лл 8об-9 того же села крестянина Никиты Тимофея Васильева жена Пераскева Андреева.
Смерть
09.02.1893 ст.