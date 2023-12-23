Михаил Малахиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Малахиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин

Мать: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Шкарин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.

Сын: Шкарин Феодор Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл147об-148
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Шкарин Евфимий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1910

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл312об-313
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Матрона Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл141об-142
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Евстафиева

Смерть
Неизвестно
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