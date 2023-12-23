Михаил Малахиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малафей (Малахий) Кузьмин
Мать: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
27.04.1897
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл147об-148
Рождение ребёнка
01.04.1907
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
Рождение ребёнка
26.10.1910
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл312об-313
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.
Дочь: Матрона Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Евстафиева
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл141об-142
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Евстафиева
Смерть
Неизвестно