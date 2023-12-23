Шкарин Василий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897
Отец: Михаил Малахиев
Мать: Евдокия Евстафиева
Бракосочетание
19.10.1915 ст.
Жена: Татиана Михайлов
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.147об-148
Рождение ребёнка
26.09.1916 ст.
Мать ребёнка: Татиана Михайлов
уезда, Самарской губ.].лл202об-203 Запись рождения Романа 26 сентября 1916 г. ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл202об-203
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.
Дочь: Фекла Михайлова
Мать ребёнка: Татиана Михайлов
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл251об-252
Смерть
Неизвестно