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Шкарин Василий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1897

Отец: Михаил Малахиев

Мать: Евдокия Евстафиева

Бракосочетание
19.10.1915 ст.

Жена: Татиана Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.147об-148
Рождение ребёнка
26.09.1916 ст.

Сын: Шкарин Роман Михайлов

Мать ребёнка: Татиана Михайлов

уезда, Самарской губ.].лл202об-203 Запись рождения Романа 26 сентября 1916 г. ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл202об-203
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.

Дочь: Фекла Михайлова

Мать ребёнка: Татиана Михайлов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл251об-252
Смерть
Неизвестно
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