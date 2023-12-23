Евдокия Естафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Естафиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Шкарин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.

Сын: Шкарин Феодор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл147об-148
Рождение ребёнка
01.04.1907

Сын: Шкарин Евфимий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

Рождение ребёнка
01.01.1909 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1910

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл312об-313
Рождение ребёнка
01.11.1914 ст.

Дочь: Матрона Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Малахиев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл141об-142
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Малахиев

Смерть
Неизвестно
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