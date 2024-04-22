(Урманов) Татиана Михайлов
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: Урманов Михаил Стефанов
Мать: Евгения Филиппова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.147об-148
Бракосочетание
19.10.1915 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл.147об-148
Рождение ребёнка
26.09.1916 ст.
Отец ребёнка: Шкарин Василий Михайлов
уезда, Самарской губ.].лл202об-203 Запись рождения Романа 26 сентября 1916 г. ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл202об-203
Рождение ребёнка
17.08.1918 ст.
Дочь: Фекла Михайлова
Отец ребёнка: Шкарин Василий Михайлов
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл251об-252
Смерть
Неизвестно