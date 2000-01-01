Волкова (Чекалкина) Ксенья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Волков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Нэлля Васильевна
Отец ребёнка: Волков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятские Поляны