Волкова (Чекалкина) Ксенья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Чекалкина) Ксенья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чекалкин Ион Евлентьевич

Мать: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Волков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Нэлля Васильевна

Отец ребёнка: Волков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вятские Поляны
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