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Волков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Волкова Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Нэлля Васильевна

Мать ребёнка: Волкова Ксенья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ксенья

Смерть
28.07.1985