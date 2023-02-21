Волков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.07.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Волкова Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Нэлля Васильевна
Мать ребёнка: Волкова Ксенья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ксенья
Смерть
28.07.1985