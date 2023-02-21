Матвеева (Волкова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Волкова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Василий Иванович

Мать: Волкова Ксенья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Андрей

Отец ребёнка: Матвеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Владимир

Отец ребёнка: Матвеев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев ?

Место жительства
Неизвестно
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