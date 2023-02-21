Матвеева (Волкова) Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Василий Иванович
Мать: Волкова Ксенья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Андрей
Отец ребёнка: Матвеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Владимир
Отец ребёнка: Матвеев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвеев ?
Место жительства
Неизвестно
Вятские Поляны