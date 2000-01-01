Чекалкин Ион Евлентьевич
Место рождениядеревня Чекалки
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
деревня Чекалки
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Ксенья
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бехтина Анна
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Григорий
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Левон
Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно