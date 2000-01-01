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Чекалкин Ион Евлентьевич

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Место рождения

деревня Чекалки

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Чекалкин Евлентий Васильевич

Мать: Чекалкина Олёна Павловна

деревня Чекалки
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чекалкин Моисей Ионович

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Максим Ионович

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Максим Ионович

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ксенья

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехтина Анна

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Григорий

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Левон

Мать ребёнка: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалкина Ирина Кузьмовна

Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно
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