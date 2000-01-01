Чекалкина Ирина Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Ирина Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Чекалкин Моисей Ионович

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Максим Ионович

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Максим Ионович

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ксенья

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бехтина Анна

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Григорий

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Левон

Отец ребёнка: Чекалкин Ион Евлентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Ион Евлентьевич

Место жительства
Неизвестно
Чекалки?
Смерть
Неизвестно
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