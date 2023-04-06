Васильев Павел Дмитриевич
Место рождениядер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти20.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Бракосочетание
15.06.1933
Рождение ребёнка
07.02.1936
Дочь: Кувыркина Светлана Павловна
Мать ребёнка: Егоричева Людмила Константиновна
г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
11.05.1941
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Егоричева Людмила Константиновна
Смерть
20.08.1984
г.Иваново