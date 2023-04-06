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Васильев Павел Дмитриевич

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Место рождения

дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

20.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать: 2 Жена Васильева Евдокия Ивановна

дер.Вахрушиха с.Сеготь Юрьевецкий уезд Костромской губернии
Бракосочетание
15.06.1933

Жена: Егоричева Людмила Константиновна

Рождение ребёнка
07.02.1936

Дочь: Кувыркина Светлана Павловна

Мать ребёнка: Егоричева Людмила Константиновна

г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
11.05.1941

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Егоричева Людмила Константиновна

Смерть
20.08.1984
г.Иваново
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