Кувыркина (Васильева) Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Васильева) Светлана Павловна

Место рождения

г.Кохма Ивановской обл.

Дата рождения

07.02.1936

Дата смерти

01.03.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Не указан

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1916

Дочь: Кувыркина Любовь Филимоновна

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич

Рождение
07.02.1936

Отец: Васильев Павел Дмитриевич

Мать: Егоричева Людмила Константиновна

г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
01.03.2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: онкозаболевание
Похороны
04.03.2015
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
сектор 83 | Игнатовское кладбище
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