Кувыркина (Васильева) Светлана Павловна
Место рожденияг.Кохма Ивановской обл.
Дата рождения07.02.1936
Дата смерти01.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1916
Дочь: Кувыркина Любовь Филимоновна
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич
Рождение
07.02.1936
г.Кохма Ивановской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.2015
Причина смерти: онкозаболевание
Похороны
04.03.2015
сектор 83 | Игнатовское кладбище